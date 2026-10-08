Глава МВД Литвы об использовании войск на границе с РФ: уровень угрозы не изменился

Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас заявил, что решение о привлечении дополнительных военнослужащих для охраны границы с Калининградской областью России было принято после анализа информации, предоставленной соответствующими службами.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

По словам главы МВД, решение о развертывании дополнительных сил на границе – это превентивная мера, принятая с учетом того, что после выборов в России планируется мобилизация.

"Мы можем столкнуться с теми, кто будет пытаться уклониться от мобилизации и попасть на территорию Литвы, чтобы просить убежища. Учитывая события в Латвии, где мы видим, что инструментализированная миграция представляет собой все большую угрозу, к министру обороны была обращена просьба о дополнительных силах на границе Литвы с Калининградской областью", – сказал Кателинас.

Чиновник заявил, что решение было принято после получения соответствующих сигналов от профильных ведомств. В частности, Государственная служба охраны границ (VSAT) уже длительное время сталкивается с угрозами как на границе с Беларусью, так и на границе с Россией.

"Мы видим туннели, попытки проникновения. На прошлой неделе 43 мигранта пытались проникнуть на территорию Литвы, но это удалось сорвать. Ресурсы не безграничны, на самом деле наша пограничная служба перегружена работой, смены становятся всё длиннее, а количество сотрудников не увеличивается. Нужна помощь", – сказал министр внутренних дел.

Министр обороны Робертас Каунас заявил, что до 16 октября для охраны границы планируется привлечь до 100 военнослужащих.

"Две недели выбраны как разумный промежуток времени, который всегда можно продлить после консультаций. На данный момент уровень угрозы, насколько мне известно, не изменился. Конечно, оценку угрозы проводят компетентные органы", – сказал журналистам глава Министерства внутренних дел.

Как сообщалось, накануне глава МВД Литвы Мартинас Кателинас обратился к министру обороны с просьбой привлечь армию для помощи пограничникам в защите границы с Калининградской областью России.

Напомним, на этой неделе агрессивные вооруженные сопровождающие в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию группу нелегальных мигрантов.

Глава МИД Андрей Сибига, комментируя инцидент с вооружёнными людьми в масках, угрожавшими латвийским военным на границе с Беларусью, заявил, что за этим стоит Москва.