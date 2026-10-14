Молдова готовится к решению, которое позволит ей закрывать переговоры о вступлении в ЕС

Уже в этом году Молдова может инициировать в ЕС оценку IBAR – отчет о выполнении промежуточных показателей в рамках переговоров о вступлении, что позволит перейти к закрытию переговорных глав.

Об этом говорится в статье "ЕвроПравды" "Конкурент на пути в ЕС".

Два источника "Европейской правды" сообщили, что Молдова готовится в ближайшее время предоставить Европейской комиссии отчет о выполнении ею промежуточных бенчмарков и инициировать официальную оценку. "Процедура может начаться уже в ноябре", – говорится в статье.

Если это произойдет и Молдова получит положительную оценку, это автоматически выведет ее на первое место по сравнению с Украиной в процессе вступления в ЕС.

IBAR (Interim benchmark assessment report, или Отчет о соответствии промежуточным ориентирам) – это один из определяющих этапов на пути к вступлению в ЕС. В случае получения положительного отчета Молдова получит право начать закрывать переговорные главы в официальных переговорах о вступлении в ЕС.

В настоящее время Молдова, как и Украина, открыла переговоры по 4 из 6 кластеров в процессе вступления. Впрочем, это не является препятствием для начала закрытия переговоров.

В статье отмечается, что Украина на фоне активности Молдовы также определила своим приоритетом получение IBAR.

"Несомненно, главным приоритетом для правительства и парламента является выполнение промежуточных критериев и обеспечение положительного результата по IBAR. Мы также с нетерпением ждем открытия остальных двух блоков переговоров", – заявил в Люксембурге вице-премьер Всеволод Ченцов.

Выполнение требований IBAR требует от Украины, в частности, проведения реформ или принятия законопроектов в сферах борьбы с коррупцией, верховенства права и правоохранительной деятельности.

Подробнее об этом читайте в статье "Конкурент на пути в ЕС. Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову".

Ранее сообщалось, что еврокомиссар Марта Кос считает возможным завершить переговоры о вступлении Молдовы в 2028 году.

Также профильный вице-премьер Всеволод Ченцов планирует доработать закон о "финансовом безвизе" и убедить депутатов принять его.