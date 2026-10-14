Еврокомиссар Кос считает возможным завершить переговоры о вступлении Молдовы в ЕС в 2028 году

Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос считает, что технически возможно завершить переговоры о вступлении Молдовы в ЕС в первом или втором квартале 2028 года.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" Конкурент на пути в ЕС. Как Украине открыли кластеры и почему придется догонять Молдову.

Отмечается, что Кишинев получает высокую оценку в Еврокомиссии и в столицах за выполнение обязательств.

"Сейчас все идет действительно прекрасно, мы поддерживаем стремление Молдовы стать членом ЕС к 2030 году. А если проанализировать прошлый опыт, то можно увидеть, что технически возможно завершить переговоры о вступлении уже в первом или втором квартале 2028 года", – добавила Марта Кос.

В статье отмечается, что ситуация, когда Еврокомиссия объявляет прогнозные даты в процессе вступления, – довольно нетипична.

"Поэтому у Кос действительно есть основания для такого оптимизма. Что касается Украины, никаких подобных прогнозов на этот раз не прозвучало", – говорится в материале.

Ранее сообщалось, что Молдова работает над тем, чтобы к началу 2028 года завершить техническую подготовку к переговорам о вступлении в ЕС, с тем чтобы страна была готова к членству в 2030 году.

Напомним, ЕС и Молдова 13 октября начали переговоры по кластерам "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".