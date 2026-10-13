Ченцов обещает доработать закон о "финансовом безвизе" и убедить депутатов

Законодательство, необходимое для присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA, Single Euro Payment Area), должно быть принято с учетом опасений, высказываемых в Верховной Раде.

Об этом заявил вице-премьер Всеволод Ченцов после открытия кластеров в рамках вступительных переговоров, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Комментируя реформы, которые должна провести Украина, он отдельно остановился на необходимости принять законодательство, необходимое для присоединения к SEPA. "Это очень важное законодательство, касающееся тех кластеров, которые мы сегодня открыли. Кроме того, SEPA – это ускорение и удешевление переводов между Украиной и ЕС", – добавил он.

Вице-премьер подчеркнул, что знает о возражениях, звучащих со стороны парламентариев.

"Нам нужно подробно рассмотреть этот вопрос и найти ответы на, вероятно, обоснованные опасения и вопросы депутатов в парламенте", – сказал Ченцов.

По его словам, эти проблемные сферы касаются, в частности, банковской тайны и защиты персональных данных.

"Мы приложим все усилия, чтобы как можно быстрее принять этот закон", – добавил вице-премьер.

Подробнее об этой реформе читайте в статье "Как Украина упускает легкую возможность для сближения с ЕС"

Весной сообщалось, что в случае, если Верховная Рада не примет законы о SEPA и железнодорожном транспорте, Украина не получит 3,3 млрд долларов.