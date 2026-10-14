Украинская экспедиция обнаружила в Польше останки жертв массового убийства 1944 года

На территории Люблинского воеводства в Польше украинская экспедиция обнаружила около 30 останков жертв, погибших во время массового убийства украинцев в Ласкове в 1944 году.

Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти в среду, 14 октября, передает "Европейская правда".

Как сообщили в УИНП, украинская экспедиция обнаружила как единичные, так и групповые захоронения украинцев, погибших в результате нападения подразделений Армии Крайовой и крестьянских батальонов в марте 1944 года.

"Наша общая задача – обеспечить достойное почтение памяти всех погибших, независимо от их происхождения и национальности. Ведь настоящее примирение начинается с уважения к памяти каждого, признания боли другой стороны и общего стремления к взаимопониманию. Благодарю польскую сторону за возможность проводить исследования", – сказал председатель УИНП Александр Алфёров.

Фото: УІНП

Как отмечается, поисковые работы проводятся по заказу Украинского института национальной памяти. Проведение поисковых работ обеспечивает КП "Доля", получившее от польской стороны соответствующее разрешение 31 августа 2026 года.

"Предварительные результаты поисковых исследований подтверждают информацию, отражённую в воспоминаниях бывших жителей Ласкова, которым удалось спастись во время страшных событий марта 1944 года. Мы планируем продолжить поиск мест захоронений, а на следующем этапе провести эксгумационные исследования, перезахоронить погибших и достойно почтить их память", – заявил руководитель КП "Доля" Святослав Шеремета.

Фото: УІНП

Поисковые исследования проводятся во исполнение договоренностей, достигнутых по итогам работы Украинско-польской рабочей группы по вопросам достойного погребения. Последние подобные поисковые экспедиции, в ходе которых были обнаружены человеческие останки, состоялись в 2016 году.

Это уже вторые поисковые работы, которые украинская сторона проводит на территории Польши после длительного перерыва. Осенью 2025 года состоялась первая украинская поисковая экспедиция, проведенная на основании официального разрешения польских властей. Работы проходили в селе Юречкова.

По разным историческим данным, во время массового убийства украинцев в Ласкове 10 марта 1944 года погибли более 300 человек.

В ходе исследований историков и экспертов из Украины и Польши установлены данные о 327 жителях Ласкова, погибших в 1944 году. В то же время отдельные историки называют большее число жертв – около 350 человек.

В середине сентября на старом Голосковском кладбище во Львове в ходе поисковых работ украинские и польские специалисты уже эксгумировали останки более 80 военных. Эксгумационные работы на территории старого Голосковского кладбища начались 25 августа.