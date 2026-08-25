Во Львове начали исследования с целью эксгумации останков польских военных

Во Львове начались исследования с целью эксгумации и последующего перезахоронения останков солдат Польской армии, погибших в сентябре 1939 года.

Об этом сообщил Украинский институт национальной памяти, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, исследования с целью эксгумации и последующего перезахоронения останков солдат будут проводиться с 25 августа по 2 октября на старом Голосковском кладбище во Львове.

Работы будут проводиться обществом с ограниченной ответственностью "Украинская память" при участии польских специалистов – сотрудников Института национальной памяти Польши и Вроцлавского медицинского университета.

"Эксгумационные исследования проводятся во исполнение договоренностей, достигнутых по итогам деятельности Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти. В продолжение этой работы на заседании Государственной межведомственной комиссии по делам увековечения памяти участников антитеррористической операции, жертв войны и политических репрессий 4 июня ООО "Украинская память" получило разрешение на проведение эксгумационных исследований обнаруженных останков", – говорится в заявлении.

Также отмечается, что Украинский институт национальной памяти привлекает и финансирует для надзора за поисковыми работами специалистов коммунального предприятия Львовского областного совета "Доля", которое занимается поиском захоронений участников национально-освободительной борьбы и жертв войн, депортаций и политических репрессий.

В институте напомнили, что в течение 2019 года на территории бывшего села Голоско Великое, а именно в пределах старого Голосковского кладбища, уже проводились исследования с целью поиска останков солдат Войска Польского, погибших в сентябре 1939 года. По результатам этих исследований были обнаружены признаки мест захоронений.

В сентябре 1939 года в пригородах Львова велись бои между подразделениями Вермахта и Войска Польского. Одним из мест боевых действий была территория села Голоско Великое, расположенного недалеко от Львова. Погибших в бою солдат Войска Польского похоронили в братской могиле на территории сельского кладбища. В 1958 году село Голоско Великое вошло в состав города Львова.

Ранее было объявлено о завершении эксгумации жертв Волынской трагедии в двух бывших селах на Волыни – Островки и Воля Островецкая.

В июле глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров заверил, что разрешения на дальнейшие эксгумации жертв Волынской трагедии будут выдаваться практически немедленно.