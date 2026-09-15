Украинские и польские специалисты эксгумировали во Львове тела 89 военных, погибших в 1939

На старом Голосковском кладбище во Львове в ходе поисковых работ украинские и польские специалисты уже эксгумировали останки более 80 военнослужащих.

Об этом сообщил в Facebook Украинский институт национальной памяти, пишет "Европейская правда".

Глава Украинского института национальной памяти с внеплановым визитом посетил место проведения эксгумационных работ, которые продлятся до 2 октября 2026 года.

Во время визита глава УИНП пообщался с польскими представителями, которые непосредственно занимаются исследованием обнаруженных останков, а также с украинскими антропологами и специалистами, осуществляющими мониторинг на территории проведения эксгумационных работ.

На месте проведения работ были осмотрены артефакты, обнаруженные во время эксгумации.

По состоянию на 14 сентября специалисты зафиксировали 90 останков, из которых 89 уже эксгумированы. Среди них – семь останков военнослужащих Вермахта, остальные – военнослужащих Войска Польского.

Поисковые работы продолжаются в соответствии с разрешениями, выдаваемыми в рамках договоренностей между Украиной и Польшей. Украинский институт национальной памяти совместно с польской стороной продолжает работу, направленную на профессиональное исследование мест захоронений и взаимодействие во имя общего будущего – несмотря на попытки отдельных лиц дискредитировать этот процесс.

Эти работы проводятся совместно с обществом с ограниченной ответственностью "Украинская память" при участии польских специалистов – сотрудников Института национальной памяти Польши и Вроцлавского медицинского университета.

Отметим, что в сентябре 1939 года в пригородах Львова велись жестокие бои между подразделениями Вермахта и Войска Польского. Одним из мест боевых действий была территория села Голоско Великое, расположенного недалеко от Львова. Погибших в бою солдат Войска Польского похоронили в братской могиле на территории сельского кладбища. В 1958 году село Голоско Великое вошло в состав города Львова.

Эксгумационные работы на территории старого Голосковского кладбища начались 25 августа. Здесь проводят эксгумацию останков военнослужащих Польской армии, погибших в боях за Львов в сентябре 1939 года. Эксгумационные работы продлятся до 1 октября этого года.

По предварительным исследованиям и предположениям историков, на этой территории может быть похоронено около 120 солдат. Обнаруженные останки после проведения соответствующих исследований планируют перезахоронить в Мостисках.

Ранее было объявлено о завершении эксгумации жертв Волынской трагедии в двух бывших селах на Волыни – Островки и Воля Островецкая.

В июле глава Украинского института национальной памяти Александр Алфёров заверил, что разрешения на дальнейшие эксгумации жертв Волынской трагедии будут выдаваться практически немедленно.