Українська експедиція виявила у Польщі останки жертв масового вбивства у 1944-му

На території Люблінського воєводства Польщі українська експедиція виявила близько 30 останків жертв, які загинули під час масового вбивства українців у Ласкові у 1944 році.

Про це повідомив Український інститут національної пам’яті у середу, 14 жовтня, передає "Європейська правда".

Як повідомили в УІНП, українська експедиція виявила як поодинокі, так і групові поховання українців, які загинули внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року.

"Наше спільне завдання – забезпечити гідне вшанування пам’яті всіх загиблих, незалежно від їхнього походження та національності. Адже справжнє примирення починається з поваги до пам’яті кожного, визнання болю іншої сторони та спільного прагнення до порозуміння. Дякую польській стороні за можливість проводити дослідження", – сказав голова УІНП Олександр Алфьоров.

Фото: УІНП

Як зазначається, пошукові роботи проводяться на замовлення Українського інституту національної пам’яті. Забезпечує проведення пошукових робіт КП "Доля", яке отримало від польської сторони відповідний дозвіл 31 серпня 2026 року.

"Попередні результати пошукових досліджень підтверджують інформацію, відображену в спогадах колишніх мешканців Ласкова, яким вдалося врятуватися під час страшних подій березня 1944 року. Ми плануємо продовжувати пошук місць поховань, а наступним етапом провести ексгумаційні дослідження, перепоховати загиблих та гідно вшанувати їх пам'ять", – заявив керівник КП "Доля" Святослав Шеремета.

Фото: УІНП

Пошукові дослідження проводяться на виконання домовленостей, досягнутих за результатами роботи Українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Останні подібні пошукові експедиції, під час яких було виявлено людські останки, відбулися у 2016 році.

Це вже другі пошукові роботи, які українська сторона проводить на території Польщі після тривалої перерви. Восени 2025 року відбулася перша українська пошукова експедиція, проведена на підставі офіційного дозволу польської влади. Роботи проходили в селі Юречкова.

За різними історичними даними, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей.

У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб.

У середині вересня на старому Голосківському цвинтарі у Львові під час пошукових робіт українські та польські фахівці вже ексгумували останки понад 80 військових. Ексгумаційні роботи на території старого Голосківського цвинтаря розпочали 25 серпня.