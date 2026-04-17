В Германии женщина забыла в поезде коробку с двумя десятками тарантулов

В Германии машинист обнаружил в пригородном поезде коробку с тарантулами, которую оставила пассажирка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Женщина оставила 20 тарантулов в пригородном поезде в земле Баден-Вюртемберг. Машинист поезда обнаружил пакет с надписью "Пауки и скорпионы" и сообщил об этом Федеральной полиции.

В коробке было 20 бразильских тарантулов, каждый из которых был упакован отдельно, сообщил представитель Федеральной полиции, которому коробку передали на Центральном вокзале Тюбингена.

Все пауки были здоровы. Напечатанная на коробке информация позволила установить личность владельца и подтвердить соблюдение правил охраны видов.

По сообщениям, 31-летняя женщина забрала своих пауков в тот же день.

Летом прошлого года немецкие таможенники обнаружили около 1500 молодых тарантулов, которых незаконно перевозили в коробках с "шоколадным бисквитом".

А осенью в гмине Бяла-Писка на севере Польши правоохранители получили вызов о мертвом младенце, который оказался плюшевой игрушкой Человека-паука.