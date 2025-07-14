Немецкие таможенники изъяли 1,5 тысячи тарантулов в коробках с "шоколадным бисквитом"

Немецкие таможенники обнаружили около 1,5 тысяч молодых тарантулов, которых незаконно перевозили в коробках с "шоколадным бисквитом".

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Представитель таможни Кельна Йенс Аланд заявил, что таможенники обнаружили груз в аэропорту Кельн-Бонн в пакете, прибывшем из Вьетнама, благодаря "заметному запаху", который не похож на аромат 7 килограммов кондитерских изделий.

"Мои коллеги в аэропорту регулярно удивляются содержимому запрещенных пакетов со всего мира, но тот факт, что в этом пакете они нашли около 1,5 тысяч маленьких пластиковых контейнеров с молодыми тарантулами, оставил без слов даже самых опытных из них", – сказал он.

Фото: AP

Аланд назвал это "чрезвычайным изъятием" и отметил, что его огорчает контрабанда животных.

Таможенники отметили, что многие из существ не выжили при перевозке, что является потенциальным нарушением немецких правил защиты животных, а выживших передали под опеку опытного специалиста.

Фото: AP

По словам представителей таможни, против предполагаемого получателя груза возбудили уголовное дело, в частности по подозрению в нарушении таможенных правил, неуплате пошлины и ненадлежащем таможенном декларировании.

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