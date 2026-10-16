Зеленский о нехватке Patriot: мы не приоритет № 1 для выделения PAC-2 и PAC-3

Президент Владимир Зеленский заявил, что ракеты PAC-2 и PAC-3, перехватчики для системы Patriot, сейчас в дефиците, и Украина не является приоритетом в их поставках.

Об этом он сказал на брифинге в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Он напомнил, что Украина получает ракеты для Patriot в рамках программы PURL, ракеты закупаются на европейские средства в США.

"Сейчас наблюдается большой дефицит. Большая часть PAC-2 и PAC-3 уже давно поставляется на Ближний Восток. Это не секрет – мы не являемся приоритетом номер один в плане выделения PAC-2 и PAC-3", – сказал он.

В то же время президент отметил, что Украина получает ракеты не только от США.

"Мы работаем с Европой и с другими странами мира и собираем две-пять-десять – сколько сможем договориться собрать соответствующих ракет – и доставляем в Украину для защиты людей", – сказал Зеленский.

Он также сообщил, что рассказал лидерам ЕС о минимальных потребностях Украины в PAC-2 и PAC-3.

"Достаточно ли у Европы PAC-2 и PAC-3 для того, чтобы Украина пережила зиму – да", – отметил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил о передаче со стороны Польши пакета помощи для защиты от российских атак, который содержит непубличные элементы.

Ранее Польша уже принимала решение о передаче партии ракет Patriot для Украины.