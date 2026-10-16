Зеленський про нестачу Patriot: ми не є пріоритетом номер 1 щодо виділення PAC-2 і PAC-3
Президент Володимир Зеленський заявив, що ракети PAC-2 і PAC-3, перехоплювачі до Patriot, наразі в дефіциті і Україна не є пріоритетом у їх постачанні.
Про це він сказав на брифінгу у Брюсселі, передає "Європейська правда".
Він нагадав, що Україна отримує ракети до Patriot через програму PURL, ракети купуються за європейські гроші у США.
"Зараз є великий дефіцит. Більшість PAC-2 і PAC-3 вже довгий час віддається на Близький Схід. Це не є якимось секретом – ми не є пріоритетом номер один щодо виділення PAC-2 і PAC-3" – сказав він.
Водночас президент зазначив, що Україна отримує ракети не лише від США.
"Ми працюємо з Європою і з іншими країнами в світі і збираємо дві-п’ять-десять – скільки зможемо домовитись зібрати відповідних ракет і доставляємо в Україну захищати людей", – сказав Зеленський.
Він також повідомив, що розповів лідерам ЄС про мінімальні потреби України у PAC-2 і PAC-3.
"Чи достатньо у Європи PAC-2 і PAC-3 для того, що Україна пройшла зиму – так", – зазначив Зеленський.
Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив про передачу з боку Польщі пакету допомоги для захисту від російських атак, яка містить непублічні елементи.
Раніше Польща вже ухвалювала рішення про передачу партії ракет Patriot для України.