Зеленский: Польша передала Украине помощь для защиты Киева

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о передаче со стороны Польши пакета помощи для защиты от российских атак, который содержит непубличные элементы.

Его заявления в начале встречи с польским премьером Дональдом Туском в кулуарах саммита ЕС зафиксировало Радио "Свобода".

Дональд Туск, приветствуя украинского президента, подчеркнул, что Украина может рассчитывать на помощь Польши.

"Я хотел бы заверить Украину, ваш народ и вас лично – вы не одни… вы можете рассчитывать на меня, на Польшу, а также на ЕС. После моих переговоров здесь, в Брюсселе, со всеми лидерами абсолютно ясно, что все, что могло бы помочь Путину и России в этой войне, неприемлемо для Европы и Польши", – заверил Туск Зеленского.

Украинский президент, в свою очередь, поблагодарил Польшу за поддержку "в политическом, геополитическом смысле и по многим другим вопросам".

Он также заявил, что существует непубличная помощь, которую Украина получила от Варшавы и которая должна помочь защитить Киев от российских атак.

"То, что вы сделали… Ладно, иногда это должно оставаться между нами двоими", – заявил украинский президент, отреагировав на жест польского премьера.

"Но мы благодарны, потому что очень сложно защищать нашу страну, столицу от массированных атак. И мы благодарны за это, а также за 20-миллиметровые боеприпасы (используются для ПВО – ЕвроПравда) и прочее. Именно об этом мы сейчас просим разные страны, всю Европу", – заявил Зеленский.

Президент не стал раскрывать, что именно он имеет в виду, но известно, что Украина сейчас просит все государства предоставить перехватчики, способные отражать баллистические атаки.

Ранее Польша сообщила, что увеличивает присутствие войск в Люблинском воеводстве, граничащем с Украиной.

С 1 октября Польша изменила свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.

Ранее Польша уже принимала решение о передаче партии ракет Patriot для Украины.