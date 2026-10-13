Финляндия призвала ЕС запретить выдачу туристических виз россиянам, пока идет война

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала страны-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.

Об этом 12 октября сообщили в МИД Финляндии, пишет "Европейская правда".

Валтонен призвала Европейскую комиссию принять более строгие правила рассмотрения заявлений на получение виз от граждан России и внести необходимые изменения в законодательство ЕС для введения запрета на выдачу туристических виз.

Количество туристических виз, выданных странами Шенгенской зоны россиянам, за последние годы выросло. В 2025 году страны Шенгенской зоны выдали россиянам почти 500 тысяч таких документов.

"Пока Россия продолжает свою агрессию, российским гражданам не следует выдавать туристические визы. Агрессивная война России против Украины продолжается уже пятый год. Неправильно, что россияне могут путешествовать в Европу, чтобы наслаждаться здесь образом жизни и свободами, в то время как их страна бомбит дома украинцев", – отметила Валтонен.

"Выдача виз россиянам для поездок, не связанных с насущной необходимостью, была запрещена постановлением правительства Финляндии еще в 2022 году. То же самое, наконец, должно произойти и на уровне ЕС", – добавила министр.

Валтонен призвала другие государства-члены присоединиться к совместному письму, адресованному Европейской комиссии. Помимо полного запрета на выдачу туристических виз, в письме предлагается запретить выдачу шенгенских виз ближайшему окружению Путина, ввести визовые ограничения для российских спортсменов и обеспечить эффективное выполнение запрета на выдачу виз российским бывшим комбатантам, о котором государства-члены ЕС договорились этим летом.

Напомним, недавно европейские разведывательные службы предупредили руководителей оборонных компаний в ЕС о том, что Россия активизировала попытки покушений на их жизни.

Между тем в ЕС хотят запретить дипломатам из РФ выезжать за пределы стран пребывания.