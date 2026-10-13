Эстония присоединилась к призыву Финляндии о запрете выдачи туристических виз россиянам

Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что его страна присоединяется к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза.

Об этом он написал в социальной сети X во вторник, 13 октября, передает "Европейская правда".

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала государства-члены ЕС прекратить выдачу туристических виз гражданам России до окончания российско-украинской войны.

"Эстония присоединяется к призыву Финляндии приостановить выдачу туристических виз гражданам России на территории всего Европейского Союза", – отметил в ответ на это Тсахкна.

Он подчеркнул, что в то время как Россия продолжает вести войну, недопустимо, чтобы её граждане и "имели возможность без ограничений путешествовать с туристической целью в пределах Шенгенской зоны".

"Визовая политика должна отражать всю серьезность агрессии России. ЕС должен и в дальнейшем усиливать давление на Кремль всеми доступными средствами", – отметил глава МИД Эстонии.

Он также призвал ЕС как можно скорее принять "необходимые исполнительные акты для введения всеобъемлющего запрета на въезд российским комбатантам".

Напомним, недавно европейские разведывательные службы предупредили руководителей оборонных компаний в ЕС о том, что Россия активизировала попытки покушений на их жизни.

Между тем в ЕС хотят запретить дипломатам из РФ выезжать за пределы стран пребывания.