В районе Люблина ищут объект, который мог нарушить воздушное пространство Польши

Неизвестный объект мог нарушить воздушное пространство Польши в ночь на воскресенье.

Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в X, пишет "Европейская правда".

К югу от Люблина проводится поисковая операция в связи с подозрением в нарушении воздушного пространства Польши неизвестным объектом.

На место вероятного инцидента была направлена наземная поисково-спасательная группа из Сил территориальной обороны, которая ведет поиски возможного места падения объекта. В мероприятиях также принимают участие полиция и военная жандармерия.

Как отметили в командовании, проводимые мероприятия направлены на проверку зарегистрированного радиолокационного сигнала и сообщений местных жителей, а также на установление типа потенциального объекта или подтверждение того, что зарегистрированный сигнал мог быть следствием метеорологических явлений или аномалий.

На данный момент нарушение польского воздушного пространства не подтверждено.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши постоянно отслеживает ситуацию. Дополнительная информация будет предоставлена после завершения проверочных мероприятий и подтверждения подробностей происшествия", – говорится в заявлении.

По данным TVN24, объект ищут в районе Зембожицкого водохранилища, расположенного в административных границах Люблина, примерно в 10 км от центра города.

Пресс-секретарь начальника воеводской полиции в Люблине Анна Камола заявила, что около 2 часов ночи правоохранители получили три сообщения о "шумном летающем объекте в небе". Как она подчеркнула, "из сообщений не следовало, что что-то упало или взорвалось, не было слышно никакого грохота или взрыва, только пролет громкого неопознанного объекта".

Как сообщалось, вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили два дрона над территориальными водами Румынии в Чёрном море. В Минобороны страны сообщили, что речь идёт о беспилотниках типа "Герань" с реактивным двигателем.

Румыния созвала специальное заседание Североатлантического совета после того, как румынские F-16 сбили два реактивных дрона над Черным морем.