Румыния созывает заседание Североатлантического совета после сбития дронов над Черным морем

Румыния созвала специальное заседание Североатлантического совета после того, как румынские F-16 сбили два реактивных дрона над Черным морем.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление румынского Министерства иностранных дел.

В контексте вторжения дронов в воздушное пространство Румынии и недавних атак на гражданские суда в МИД напомнили, что Черное море является важной морской артерией для глобального экспорта зерна, энергоресурсов и промышленных товаров, поэтому его стабильность имеет решающее значение для международной продовольственной и энергетической безопасности.

В ведомстве сообщили, что проинформировали союзников и партнеров из ЕС о сбивании двух дронов в субботу.

Как отмечается, один из дронов был сбит через 2 минуты после вторжения в воздушное пространство Румынии на расстоянии 25 км к юго-востоку от Сулины. Второй беспилотник, находившийся в том же районе, был атакован и сбит через 4 минуты после вторжения в национальное воздушное пространство, в 20 км к востоку от Сулины.

"Наши вооруженные силы подготовились к усилению гибридных вмешательств и в дальнейшем будут уделять приоритетное внимание вопросам противовоздушной обороны и морской безопасности", – заявили в министерстве.

Специальное заседание Североатлантического совета, на котором будут обсуждаться вопросы обороны и сдерживания в Чёрном море, состоится во вторник, 20 октября.

"Румыния и Болгария поддерживают тесный контакт на всех уровнях с целью усиления координации и ускорения оперативных шагов по созданию Центра морской безопасности ЕС в Черном море", – добавили в ведомстве.

Как сообщалось, вечером 17 октября румынские истребители F-16 сбили два дрона над территориальными водами Румынии в Черном море. В Минобороны страны сообщили, что речь идет о беспилотниках типа "Герань" с реактивным двигателем.

На этой неделе дроны атаковали два судна, которые загорелись у черноморского побережья Румынии. В пятницу Румыния продолжила поиски пропавших в результате атаки 7 моряков.

Как сообщалось, на фоне все более частых атак дронов на коммерческие суда в Чёрном море Румыния предлагает, чтобы черноморские государства НАТО создали совместное военное командование и управляли им на ротационной основе.