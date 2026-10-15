Румыния зафиксировала группу целей в своём небе

В ночь с 14 на 15 октября система радиолокационного наблюдения Министерства национальной обороны Румынии зафиксировала группу воздушных целей в районе острова Змеиный.

Об этом говорится в заявлении румынского оборонного ведомства, сообщает "Европейская правда".

В 01:34 в национальном воздушном пространстве к юго-востоку от Сулины, над территориальными водами Румынии, в течение примерно одной минуты был обнаружен беспилотник, после чего он исчез с экранов радаров.

Впоследствии, после поступления сообщений о других воздушных целях примерно в 77 км к востоку от острова Змеиный, были подняты по тревоге два самолета F-16 ВВС Румынии.

Национальный военный командный центр сообщил Главному управлению по чрезвычайным ситуациям о необходимости принятия мер по оповещению населения в северной и восточной частях уезда Тулча, и в 4:57 утра было разослано сообщение RO-Alert.

Утром в среду, 14 октября, румынская система радиолокационного наблюдения обнаружила три воздушные цели, перемещавшиеся вблизи Вилково на территории Украины, недалеко от границы с Румынией.

В ночь с 5 на 6 октября Румыния поднимала в воздух авиацию союзников для мониторинга двух целей, которые двигались вдоль границы с Украиной.

Как сообщалось, в ночь на 2 октября Румыния зафиксировала падение вероятного дрона на территории страны на фоне российских атак по украинским регионам.