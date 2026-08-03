Заместитель председателя польской оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") Пшемыслав Чарнек прокомментировал нападение 18-летнего украинца на женщину во Вроцлаве и выдвинул свои обвинения в адрес правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Onet.

В субботу во Вроцлаве 30-летняя полька подверглась нападению с ножом со стороны 18-летнего украинца. Пострадавшая находится в состоянии, угрожающем её жизни, и проходит лечение в больнице. Нападавший был задержан полицией сразу после инцидента, его подозревают в покушении на убийство.

В воскресенье это дело прокомментировал на платформе X Пшемыслав Чарнек, по мнению которого, такие ситуации свидетельствуют о том, что государство должно располагать эффективными инструментами для защиты своих граждан.

"В Польше каждый гость должен соблюдать наши правила и уважать наше законодательство. Кто их нарушает и угрожает безопасности поляков, тот должен рассчитывать на последствия", – написал Чарнек.

"Туск и Чажастый (премьер-министр Польши Дональд Туск и спикер Сейма Влодзимеж Чажастый. – Ред.) молчат. Они до сих пор держат в морозилке законопроект, который я представил в середине апреля. Его принятие позволило бы эффективно депортировать лиц, не соблюдающих закон. Мы не имеем права в бездействии ждать очередных трагедий. Безопасность поляков должна быть приоритетом", – добавил политик из партии "Право и справедливость".

На его пост отреагировала пресс-секретарь МВД Каролина Галецка, которая написала, что гражданина Украины задержали сразу после нападения, а иностранцев, нарушающих закон, "немедленно депортируют".

"Только в 2025 году мы депортировали более 10 тыс. человек, тогда как при вас ежегодно депортировали лишь по 2–3 тыс. человек. Вы что, шутите этим постом? То есть вы правили восемь лет, а сегодня утверждаете, что единственной проблемой является закон от апреля?" – написала Галецка.

Стоит отметить, что Чарнек известен своей антиукраинской позицией и выступал за приостановку помощи Киеву.

Напомним, генеральное консульство Украины во Вроцлаве осудило инцидент, произошедший в этом городе, в результате которого тяжелые телесные повреждения получила гражданка Польши, а правоохранительными органами был задержан гражданин Украины по подозрению в причастности к этому преступлению.