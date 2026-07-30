Польского депутата наказали за антиукраинские заявления

В Польше комиссия Сейма по этике наказала депутата от партии "Право и справедливость" Пшемыслава Чарнека за антиукраинские заявления.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fakt.pl.

Речь идет о споре, возникшем 9 июня. Речь идет о высказываниях Чарнека в адрес заместителя министра науки Анджея Шептицкого.

Депутат от "ПиС" обвинил правительство в том, что оно держит в своих рядах "украинцев, которые оскорбляют поляков".

Этот комментарий Чарнека касался высказываний Шептицкого о месте УПА в украинской исторической памяти. Он заявил, что это было объединение, которое боролось за независимость Украины, и что это были "такие себе украинские несокрушимые солдаты".

В то же время он отметил, что отдельным вопросом остается однозначная оценка Волынской трагедии.

"Надо быть исключительным лицемером, чтобы называть кого-то паразитом и в то же время поддерживать правительство, которое утверждает, что геноцидники из ОУН-УПА – это "якобы непоколебимые воины". Вы – паразиты, вы – предатели польского народа и интересов польского народа. Именно здесь 1,5 года назад мы обсуждали закон о запрете бандеризма и закон о волынской лжи, который предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет для таких, как господин Шептицкий", – сказал Чарнек.

В среду, 29 июля, было принято решение комиссии Сейма по этике депутатов относительно высказываний Чарнека.

Комиссия решила наложить на депутата выговор, то есть самое строгое наказание, предусмотренное регламентом.

На фоне скандала с присвоением одному из подразделений сил обороны Украины названия в честь бойцов УПА Анджей Шептицкий пояснил, что в Украине их воспринимают так же, как в Польше – как польских антисоветских подпольщиков. После этого политики более правых взглядов начали требовать увольнения Шептицкого и даже отставки правительства Туска.

Глава МИД Радослав Сикорский встал на защиту Шептицкого после заявления вице-президента партии "Право и справедливость" (PiS) Пшемыслава Чарнека о "сохранении в правительстве украинцев, оскорбляющих поляков".

В МИД Украины поблагодарили польских политиков, выступивших в защиту заместителя министра образования в правительстве Туска, который навлек на себя шквал критики объяснением того, почему украинцы положительно относятся к УПА.