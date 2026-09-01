Британия готовится обнародовать "комплексный" пакет мер в связи с незаконными поселениями Израиля

Великобритания в ближайшие недели обнародует "комплексный" пакет мер в отношении незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом заявил во вторник, 1 сентября, министр иностранных дел Эд Милибэнд, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Милибенд заявил депутатам, что израильский проект поселения E1 будет проходить через территории, на которые претендуют палестинцы. Это, по его словам, "создает риск того, что создание палестинского государства станет невозможным".

"Это правительство не согласится на разрушение концепции двух государств. Мы будем действовать, и я обнародую комплексный пакет мер в ближайшие недели", – сказал британский министр.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия предлагает меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений.

Недавно лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Канады и Норвегии осудили решение правительства Израиля опубликовать тендеры на строительство в рамках проекта поселения E1 на Западном берегу реки Иордан.