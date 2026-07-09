СМИ: Еврокомиссия рассматривает запрет на импорт из незаконных израильских поселений

Европейская комиссия предлагает принять жесткие меры по сокращению импорта из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Об этом говорится в документе Еврокомиссии, с которым ознакомилось Politico, пишет "Европейская правда".

В документе отмечается, что "усиление контроля может сократить импорт из поселений, поступающий в ЕС с нарушением действующих правил, без необходимости принятия новых правовых инструментов ЕС".

Среди рассматриваемых идей:

система лицензирования импорта, при которой для экспорта товаров из незаконных поселений в ЕС потребуется специальное разрешение;

пошлины, направленные на товары, происходящие из поселений;

полный запрет на импорт из незаконных поселений.

Документ с вариантами решений был подготовлен по просьбе главы дипломатического ведомства ЕС Каи Каллас после встречи с министрами иностранных дел в Люксембурге в прошлом месяце.

Впрочем, один из чиновников ЕС критически относится к этим предложениям и считает их "символической мерой".

"Принимать символические меры сейчас – это слишком мало и слишком поздно, а в преддверии выборов (в Израиле. – Ред.) это лишь подпитывает риторику, к которой стремятся израильские министры – сторонники жесткой линии", – добавил он.

В конце мая Совет Европейского Союза ввел новые санкции, направленные против поселений на Западном берегу реки Иордан.

Лидеры ряда стран призвали Израиль прекратить расширение поселений на Западном берегу реки Иордан и обуздать рост насилия со стороны поселенцев.