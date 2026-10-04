Жертвами наводнений в Каталонии стали два человека

В результате проливных дождей и наводнений в испанском регионе Каталония погибли два человека, ещё один числится пропавшим без вести,

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти, пишет "Европейская правда".

Лидер Каталонии Сальвадор Илья подтвердил гибель мужчины в результате обрушения стены в Тордере, городе к северу от Барселоны.

Еще один человек погиб в Монторнес-дель-Вальес, сообщили в воскресенье пожарные.

В то же время службы экстренной помощи вели поиски пропавшего человека в Пинеда-де-Мар, городе в 52 км к северу от Барселоны.

Каталонские власти объявили красную тревогу и призвали людей оставаться в помещениях с 20:00 субботы до 14:00 воскресенья, поскольку северо-восточный регион может накрыть "мини-ураган", а также прогнозируются новые сильные дожди.

В Белльвитже и Корнелье, расположенных недалеко от Барселоны, после проливного дождя в субботу были затоплены дома, а автомобили оказались под водой. Утки плавали в огромных лужах, образовавшихся на автомагистралях Барселоны.

В аэропорту Барселоны были отменены или задержаны рейсы.

Из-за проливного дождя было нарушено движение всех местных поездов. Магазины закрылись раньше, чем обычно, футбольные матчи были отменены, а также было отменено представление оперы Верди "Аида" в барселонском оперном театре "Лисео".

Сообщалось, что Барселона и прилегающие к ней муниципалитеты пережили самый дождливый день за последние 20 лет.

А накануне в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, еще около 90 человек пришлось спасать.