Барселона и её окрестности переживают самый дождливый день за последние 20 лет

Испанская Барселона и прилегающие к ней муниципалитеты пережили самый дождливый день за последние 20 лет.

Соответствующие данные Метеорологической службы Каталонии (Meteocat) приводит EFE, сообщает "Европейская правда".

Проливные дожди, обрушившиеся на побережье Каталонии в субботу во второй половине дня, к полуночи воскресенья принесли в регион Барселоны от 100 до 200 литров осадков на квадратный метр.

В районе Раваль за минуту выпало 3,4 литра осадков, а за полчаса – 36,1 литра. Эти данные, как поясняет Meteocat, почти вдвое превышают показатели, зафиксированные 24 марта 2017 года, когда в этом районе выпало 95,4 литра.

Meteocat отмечает, что сегодня утром осадки в Каталонии остаются сильными и проливными, охватывая обширные территории и продолжаясь без перерыва.

Пояса ливня медленно движутся в направлении севера Каталонии, перемещаясь с востока на запад.

"Нам ещё осталось несколько часов" осадков, сообщает Meteocat в социальных сетях, где также отмечается, что "количество осадков будет исключительным как по объему, так и по площади".

Сильные дожди также прошли ночью и в пятницу утром в провинциях Таррагона и Кастельон. В пятницу днём оранжевое метеорологическое предупреждение действовало в Таррагоне, Валенсии, на Балеарских островах, в Мурсии, а также в провинциях Альмерия, Гранада и Альбасете.

Непогода распространяется на другие районы Испании и, по прогнозам, продлится в течение выходных. В западной части страны в воскресенье возможен шторм.

Сообщалось, что в испанском городе Мадригерес в провинции Альбасете 102-летняя женщина погибла в результате внезапного наводнения, еще около 90 человек пришлось спасать.

Также стоит отметить, что летом как минимум две женщины погибли, а двое несовершеннолетних получили ранения в результате внезапного наводнения и оползня в провинции Леон на севере Испании.