Протесты во Франции: в ряде городов произошли погромы, власти сообщают о более чем 1000 арестах

После масштабных протестов во Франции, переросших в погромы, мародерство и насильственные столкновения, правоохранительные органы задержали около 1200 человек.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

По данным полиции и организаторов, в субботу, 17 октября, по всей Франции от 550 000 до 800 000 человек вышли на демонстрации против высокой стоимости жизни. Однако в нескольких городах протесты сопровождались насилием, мародерством и вандализмом. Известно о примерно 1200 арестах, из которых 855 человек были задержаны в Париже.

Во время вечерних столкновений протестующие подожгли мэрию города Лимож – исторический памятник XIX века. Городская ратуша "очень сильно повреждена" и "в значительной степени утрачена", сообщил мэр города.

BREAKING: The town hall of Limoges, built in 1873, didn’t survive today’s riots. The building’s spire has now collapsed https://t.co/yleJx8MKCo – Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2026

Тем временем в Марселе протестующие ворвались в мэрию и рисовали в здании граффити с криками "это революция". В Лионе был подожжен туристический офис, а в Бордо пострадал полицейский объект.

В ряде городов сообщили об актах мародерства – были разграблены магазины и торговые точки.

На улицах Парижа, как и в других крупных городах страны, сотни учреждений и магазинов стали объектами нападений, в результате чего целые улицы в центре города были завалены обломками и обгоревшими каркасами транспортных средств.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

CRS 8, подразделение, специализирующееся на борьбе с городским насилием, было развернуто для оказания помощи правоохранительным органам в столице.

Мэр Парижа от партии Эмманюэль Грегуар решительно осудил "повреждения" и "акты вандализма", которые наблюдались, в то время как подавляющее большинство демонстрантов, по его словам, стремились к "мирному маршу".

Вместе со своими коллегами из Лиона и Марселя он запросил встречу с премьер-министром Себастьеном Лекорню в начале этой недели.

"Те, кто совершал акты вандализма, нападал на префектуры и предприятия, а также грабил даже наши мэрии, будут привлечены к ответственности и наказаны. Мы все будем едины против сеятелей хаоса, которые стремятся лишь уничтожить наши институты", – заверил президент Эмманюэль Макрон в посте в X.

Как сообщалось, 17 октября в Париже и других городах Франции произошли столкновения между протестующими и полицией во время общенациональных протестов против высоких цен на фоне приближающихся президентских выборов.

Напомним, во Франции уже более месяца продолжаются протесты госслужащих, профсоюзных активистов и школьников. Работники выходят на митинги с требованием повышения зарплат, а школьники – за улучшение условий обучения. Наиболее массовыми являются протесты старшеклассников: с середины сентября известно о почти 7 тысячах задержанных.