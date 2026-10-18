В Минобороны Литвы объяснили, почему не сбили дрон, нарушивший воздушное пространство страны

Объект, который утром в воскресенье вторгся в воздушное пространство Литвы, не был сбит из-за сложных погодных условий, мешавших его визуальной идентификации.

Об этом заявил литовский министр обороны Робертас Каунас в комментарии LRT, пишет "Европейская правда".

По словам министра, сбить предполагаемый дрон над Литвой не было возможности, поскольку его не удалось визуально идентифицировать, а это является обязательным в мирное время.

"В мирное время мы обязаны идентифицировать объект, а из-за погодных условий пилоты истребителей не смогли определить, что именно летит и какую степень опасности представляет этот объект. В настоящее время ведется наблюдение, и мы поддерживаем связь с военными", – сообщил Каунас.

Глава Минобороны Литвы предполагает, что алгоритмы действий для военных могут быть пересмотрены, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

"Главной задачей было идентифицировать объект, понять, представляет ли он угрозу или нет. Далее будет проведен анализ ситуации: когда все началось и когда все закончилось", – добавил он.

Как сообщалось, утром в воскресенье Латвия и Литва объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта, была задействована военная авиация союзников.

Впоследствии обломки предполагаемого дрона были найдены в селе Юоджонис, что в Пасвалиском районе Литвы.

Также сообщалось, что в воскресенье возле Люблина ведут поиски объекта, который мог нарушить воздушное пространство Польши.