В Литве обнаружили обломки дрона, он мог залететь из Польши

В селе Юоджонис, расположенном в Пасвальском районе Литвы, по предварительным оценкам, были обнаружены обломки дрона.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT со ссылкой на информацию Национального центра управления кризисными ситуациями (NCMC).

Согласно последним данным вооруженных сил Литвы, вероятно, дрон вторгся в воздушное пространство страны с территории Польши.

На месте работают правоохранители. По предварительным данным, дрон не был сбит. Обломки нашли в незаселенной местности.

"Просим жителей, если вы обнаружили обломки или другие подозрительные предметы, не приближаться к ним, не прикасаться к ним и звонить по номеру 112", – говорится в сообщении.

Жителям прилегающих районов отправляется предупредительный сигнал GPS об опасных обломках.

Утром в воскресенье Латвия и Литва объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта, была задействована военная авиация союзников.

Как сообщалось, в воскресенье возле Люблина ведут поиски объекта, который мог нарушить воздушное пространство Польши.