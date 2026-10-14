В Албании уже второй день продолжаются студенческие протесты

В среду, 14 октября, здание Министерства образования Албании загорелось во время второго дня студенческих протестов против коррупции и за реформу образования.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как сообщает агентство, 14 октября перед зданием Министерства образования собрались тысячи протестующих. Некоторые из них бросали кирпичи в здание.

Кадры агентства свидетельствуют, что протестующие переворачивали мусорные баки, а также что здание Министерства образования Албании загорелось.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

По словам очевидцев, загорелось также расположенное неподалеку отделение банка Raiffeisen.

"Протест – это законное право, но его нельзя использовать как повод для насилия, разрушения города или жестоких столкновений посреди дороги. Я призываю студентов и каждого честного гражданина, который верит в право на протест: дистанцируйтесь от насилия и вандализма!" – заявила вице-премьер-министр Альбана Кочиу.

Организаторы студенческих акций заявили, что протест был связан с условиями обучения в университетах, стоимостью высшего образования, финансовой поддержкой и перспективами трудоустройства после окончания учебы.

Фото: Reuters

Напомним, в июне в Албании начались протесты против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners.

По состоянию на 1 октября протесты продолжались.

Подробнее о ситуации в стране читайте в статье: Фламинго против Трампа: как сделка зятя президента США всколыхнула Албанию.