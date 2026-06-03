В Албании протестовали против строительства связанного с зятем Трампа курорта

Тысячи албанцев во вторник вечером вышли на улицы Тираны в знак протеста против застройки Адриатического побережья компанией, связанной с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Курорт стоимостью 1,4 млрд евро строится под руководством инвестиционной фирмы Кушнера Affinity Partners на острове у берегов Албании и на незастроенном участке побережья вблизи заповедной территории Вьоса-Нарта – водно-болотного угодья, где обитают фламинго, тюлени и гнездятся морские черепахи.

Экологи выступают против этого плана, который, по их мнению, повлияет на несколько сотен гектаров нетронутых пляжей.

Застройщики уверяют, что будут действовать ответственно.

"Наше внимание сосредоточено на ответственном управлении, улучшении состояния окружающей среды, создании рабочих мест и формировании долгосрочной ценности для местных общин. Мы уважаем текущие общественные и институциональные процессы", – заявил Ашер Абехсера, глава компании Sazan Real Estate Development LLC, которая разрабатывает планы в партнерстве с фирмой Кушнера.

Во вторник вечером протестующие собрались возле офиса премьер-министра Албании Эди Рамы, держа в руках надувных фламинго и плакаты с надписями "Нация не продается" и "Я не хочу, чтобы Албания была похожа на Дубай".

"Мы хотим, чтобы все строительные работы были остановлены, а тяжелая техника вывезена из природоохранной зоны", – сказал Джони Ворпси, эколог из организации PPNEA-BirdLife Albania.

Рама встал на защиту проекта.

"Очень важно, чтобы мы оставались гостеприимными, чтобы мы оставались справедливыми и чтобы ни при каких обстоятельствах мы не получили клеймо страны, где инвесторов встречают враждебно", – сказал он Reuters.

"Нет абсолютно никаких шансов, что инвестиции остановятся, пока я здесь", – добавил премьер.

Протесты местных жителей и некоммерческих организаций начались после того, как застройщики возвели большие заборы из колючей проволоки на запланированной площадке в Звернеке, вблизи Влёры.

Кушнер объявил о планах строительства курорта в 2024 году в рамках более масштабной инвестиционной программы, которая также включала бывший штаб армии в столице Сербии Белграде. В прошлом году он отказался от сербского проекта из-за уличных протестов против него.

Ранее стало известно, что албанские антикоррупционные прокуроры начали расследование в отношении масштабного проекта строительства роскошного курорта.