Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что инцидент с дроном, произошедший утром 18 октября в Литве, вероятно, является следствием российских мер радиоэлектронной борьбы.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Тихий заявил, что Украина выражает сожаление в связи с инцидентом, произошедшим утром 18 октября в воздушном пространстве Литвы.

По его словам, инцидент, вероятно, стал следствием "российских мер радиоэлектронной борьбы, направленных на изменение курса беспилотников во время операции против законных военных целей на территории России".

"Мы приносим извинения за любые неудобства, риски и беспокойство, которые это могло вызвать", – заявил Тихий.

Пресс-секретарь МИД подчеркнул, что Украина обязуется предоставить всю соответствующую информацию литовским партнерам для выяснения всех обстоятельств инцидента.

"Мы и впредь будем тесно сотрудничать, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Мы искренне благодарим Литву, нашего союзника, за поддержку Украины в противодействии российской агрессии, которая является основной причиной угроз безопасности в нашем регионе", – добавил Тихий.

Напомним, утром в воскресенье Латвия и Литва объявили воздушную тревогу из-за неизвестного объекта, была задействована военная авиация союзников.

Впоследствии обломки предположительно дрона были найдены в селе Юоджонис, что в Пасвалиском районе Литвы.

Министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что объект, который утром в воскресенье вторгся в воздушное пространство страны, не был сбит из-за сложных погодных условий, мешавших его визуальной идентификации.

Позже стало известно, что дрон, нарушивший в воскресенье воздушное пространство Литвы, повредил гражданский автомобиль; сообщений о пострадавших пока не поступало.