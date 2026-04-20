В Польше задержали подозреваемых в контрабанде дронами из Беларуси

Пограничная служба Польши арестовала трех мужчин по подозрению в контрабанде товаров из Беларуси дронами, им грозит наказание в виде трех лет заключения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Polsat News.

Аресты были осуществлены пограничниками отделения в Бобровниках, что в Подляском воеводстве. Среди задержанных – двое граждан Беларуси и один поляк.

Утверждается, что они пытались собрать контрабанду, перевезенную из Беларуси с помощью беспилотных летательных аппаратов. Оказалось, что товар, за которым приехали контрабандисты, содержал четыре пакета с сигаретами с белорусским акцизом.

"Задержанным мужчинам предъявили обвинения по Уголовному кодексу о налоговых правонарушениях, а также по закону об особых мерах по противодействию поддержке агрессии против Украины и защиты национальной безопасности, а также по закону об авиационном праве. За инкриминируемые им действия им грозит не менее трех лет лишения свободы", – сообщила Пограничная служба.

Решением суда мужчины были арестованы на три месяца.

Задержанные граждане Беларуси имели разрешение на постоянное проживание на территории Польши. Пограничники обратятся к властям воеводства с ходатайством об отмене разрешения, что приведет к депортации этих лиц из страны.

Напомним, в феврале польские пограничники задержали восемь человек, которых считают частью сети контрабанды с помощью метеозондов.

Налеты метеозондов с контрабандой из Беларуси стали серьезной проблемой также для Литвы. В начале декабря эти инциденты стали регулярными и поставили под угрозу работу аэропорта Вильнюса. Тогда правительство Литвы объявило чрезвычайное положение.