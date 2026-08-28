Польша задержала девять подозреваемых в контрабанде сигарет из Беларуси

В пятницу, 28 августа, польские пограничники задержали девять человек, подозреваемых в контрабанде сигарет из Беларуси в Польшу с помощью метеозондов.

Об этом заявила польская пограничная служба, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Польша задержала девять человек, среди которых были два литовца, три поляка и четыре белоруса.

По данным пограничников, во время задержания было обнаружено более 3900 блоков сигарет, общая стоимость которых превышает 621 тысячу польских злотых (более 143 тысяч евро).

Фото: польская пограничная служба

В настоящее время ведется расследование с целью установления других лиц, которые могли быть причастны к этой деятельности.

В апреле пограничная служба Польши арестовала троих мужчин по подозрению в контрабанде товаров из Беларуси с помощью дронов; им грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

В середине мая в Литве задержали 27 человек, в том числе государственных служащих, в связи с контрабандой на метеошарах.