В Белграде протестовали против строительства отеля на месте разбомбленного НАТО здания генштаба

Тысячи протестующих в Белграде во вторник символически образовали живой щит вокруг разрушенного бомбардировкой НАТО военного комплекса, который планируют превратить в отель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Протестующие, среди которых преобладает молодежь, требуют от властей вернуть зданию бывшего генерального штаба Югославии статус объекта культурного наследия.

"Это предупреждение, что мы все вместе будем защищать эти здания. Мы будем живым щитом", – сказал один из протестующих.

Фото: AP

В прошлом году стало известно, что участок земли, на котором расположено здание генштаба, должна получить в бесплатную аренду на 99 лет компания Affinity Partners, связанная с зятем президента США Джаредом Кушнером.

Предполагалось, что компания Кушнера

получит право на строительство роскошного гостинично-жилого комплекса и музея.

Для многих место разбомбленного здания генштаба Сербии является символом сопротивления страны против "агрессии" НАТО в 1999 году, поэтому отношение к проекту застройки было неоднозначным.

Тем не менее парламент Сербии недавно принял закон, который упрощает порядок демонтажа здания.