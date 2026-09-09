Президент Сербии распустил парламент и объявил дату выборов

Президент Сербии Александар Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы в Народную скупщину на 25 октября.

Об этом сообщает N1, передает "Европейская правда".

В среду сербский президент подписал два указа – о роспуске Народного собрания и о проведении досрочных выборов 25 октября.

Этим решением Вучич удовлетворил обращение правительства, которое 7 сентября призвало президента распустить парламент.

Вучич обосновал свой шаг напряженностью в обществе и политическими разногласиями, добавив, что отсрочка выборов поставит под угрозу сохранение демократии в Сербии, а также проведение международной выставки EXPO-2027, которая состоится в Белграде.

"Именно поэтому я считаю, что именно сейчас мы ещё можем подготовиться к EXPO и работать после того, как на выборах будет принято решение о том, кто будет возглавлять правительство Сербии от вашего имени", – сказал президент.

Он призвал к тому, чтобы выборы и предвыборная кампания проходили "мирно и достойно", подчеркнув важность взаимного уважения между всеми, а также право на собрания и свободное выражение мнений.

Решение Вучича не является неожиданным, поскольку он анонсировал планы провести досрочные парламентские выборы еще в июне.

Также президент Сербии заявил, что покинет свой пост через несколько дней после объявления о проведении парламентских выборов.

Напомним, этому заявлению Вучича предшествовали длительные и масштабные антиправительственные протесты, начавшиеся в декабре 2024 года. Это произошло после того, как 16 человек погибли в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в северном сербском городе Нови-Сад.

На днях правление правящей в Сербии Сербской прогрессивной партии единогласно решило выдвинуть президента Александра Вучича первым номером избирательного списка "Александар Вучич – Объединенная Сербия" и кандидатом на пост премьер-министра.

Подробнее об этом – в материале "ЕвроПравды": "Вечный Вучич" уходит с поста. Зачем президент Сербии планирует досрочные выборы.