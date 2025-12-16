Зять Трампа передумал строить отель в Белграде на месте уничтоженного НАТО генштаба

Компания зятя американского президента Дональда Трампа Джареда Кушнера объявила, что отказывается от строительства роскошного комплекса в Белграде на месте бывшего генштаба армии Югославии, уничтоженного НАТО в 1999 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

На месте здания генерального штаба, разрушенного во время бомбардировки НАТО в 1999 году, фирма Affinity Partners Джареда Кушнера планировала строительство жилищно-офисных многоэтажек с брендом Трампа.

Но во вторник сербский президент Александар Вучич подтвердил, что компания отказалась от строительства, назвав это "огромным ущербом", нанесенным Сербии.

По словам Вучича, против строительства "преднамеренно" и "по чьему-то поручению" велась кампания, целью которой было "экономическое ослабление Сербии".

Он добавил, что "лично подаст" уголовные заявления против "всех, кто участвовал в ограблении и уничтожении инвестиций", намекнув и на представителей прокуратуры.

В прошлом году стало известно, что участок земли, на котором расположено здание генштаба, должна получить в бесплатную аренду на 99 лет компания Affinity Partners, связанная с зятем президента США Джаредом Кушнером.

Предполагалось, что компания Кушнера получит право на строительство роскошного гостинично-жилого комплекса и музея. Для этого парламент Сербии принял специальный закон, который упрощает порядок демонтажа здания Генштаба.

Для многих место разбомбленного здания Генштаба Сербии является символом сопротивления страны против "агрессии" НАТО в 1999 году, поэтому отношение к проекту застройки было неоднозначным, а она сама вызвала многочисленные протесты.