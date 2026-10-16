Зеленский: Швеция в ближайшее время предоставит Украине истребители Gripen

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон обсудили поддержку Украины и усиление давления на Россию.

Об этом Зеленский заявил на своем канале в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Главы государств обсудили потребности Украины в защите от постоянных атак, прежде всего в укреплении ПВО. В частности, Швеция пообещала предоставить истребители Gripen.

"Благодарю Швецию за наши договоренности относительно истребителей Gripen. Ожидаем их поставки в ближайшее время. Они дополнят наши F-16, в частности, в сбивании реактивных шахидов", – написал Зеленский.

Также Зеленский и Кристерссон обсудили членство Украины в Европейском Союзе и поддержку энергетики для подготовки к зимнему периоду.

Ранее в тот же день президент обсудил с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо защиту Украины от российских ударов по гражданской инфраструктуре.

Напомним, 16 октября Владимир Зеленский заявил лидерам стран-членов ЕС, что Украине потребуется не менее 70 млрд евро на защиту от агрессии России в следующем году.