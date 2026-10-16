В Британии к 20 годам приговорили молодого человека по делу об убийстве в интересах сети, связанной с Ираном

В пятницу, 16 октября, в Великобритании приговорили к 20 годам лишения свободы молодого человека, который планировал совершить убийство в стране после того, как его завербовала шведская организованная преступная группировка, связанная с Ираном.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Речь идет о норвежском молодом человеке Йоханнесе Натланде, которому сейчас 19 лет. Его задержали в марте прошлого года в номере отеля в Хаддерсфилде, на севере Англии, с двумя единицами огнестрельного оружия и боеприпасами при себе.

По словам прокуроров, Натланд был завербован "Сетью Фокстрот" – шведской организованной преступной группировкой, которую использует Иран. На нее распространяются санкции Великобритании и США.

Молодой человек признал, что имел в своём распоряжении полуавтоматический пистолет, револьвер и боеприпасы, но опроверг обвинение в сговоре с целью убийства и утверждал, что не намеревался воплощать этот план в жизнь.

Однако в июле его признали виновным после повторного рассмотрения дела и приговорили в лондонском Королевском суде Вулвича.

Недавно в Великобритании двум гражданам Ирана предъявили обвинения в террористических преступлениях в связи с предполагаемым заговором против еврейской общины в Манчестере.

Сообщалось, что лондонская полиция расследует возможную причастность Ирана к серии нападений на объекты еврейской общины.