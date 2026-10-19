Финляндия планирует сделку о покупке миллиона противопехотных мин

Финляндия планирует потратить около 100 миллионов евро на закупку одного миллиона противопехотных мин отечественного производства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Rapporteur.

Силы обороны Финляндии готовят программу закупок, охватывающую два типа мин: трубчатые мины, оснащенные растяжками, и наземные мины с датчиком давления.

Ожидается, что первые поставки будут осуществляться в течение нескольких лет, а полный объем заказа поступит в вооруженные силы в 2030-х годах.

"В ближайшее время мы перейдем к этапу объявления тендеров", – заявил полковник Рику Микконен, инженер-инспектор штаба Сухопутных войск.

В то же время он подчеркнул, что пока никаких контрактов подписано не было.

Запланированный заказ примерно соответствует количеству противопехотных мин, которые Финляндия имела на вооружении до присоединения в 2012 году к Оттавской конвенции, официально известной как "Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении".

Хельсинки вышли из конвенции в январе 2026 года, сославшись на изменение ситуации с безопасностью после вторжения России в Украину.

Помимо пополнения своих запасов, Финляндия стремится создать собственные промышленные мощности для быстрого наращивания производства в случае кризиса. Производители могли бы поставлять различные компоненты, в частности детонаторы и взрывчатые наполнители, что позволило бы привлечь к программе несколько компаний.

Этот проект появился на фоне того, как другие страны на восточном фланге НАТО пересматривают своё участие в договоре.

Микконен назвал страны Балтии и Польшу потенциальными заказчиками, хотя Финляндия пока не получала запросов из-за рубежа и никаких экспортных заказов не подтверждено.

Финансирование программы остается ключевым вопросом, в частности в отношении того, могут ли инструменты ЕС поддержать инвестиции в производственные мощности.

Вооруженные силы заявили, что пока не планируют предоставлять субсидии для налаживания производства.

Первое чтение законопроекта запланировано на 23 сентября. Комиссия по вопросам государственной обороны направила законопроект на пленарное заседание с предложением завершить его первое чтение.

Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее заявил, что выход его страны из Оттавской конвенции означает, что она сможет установить противопехотные мины вдоль своей восточной границы в течение 48 часов в случае возникновения угрозы.

Напомним, в прошлом году 27 декабря вступило в силу решение Латвии о выходе из Оттавской конвенции.

В этот же день из конвенции официально вышла Литва.