Литва офіційно вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін

Литва в суботу офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.

27 грудня минуло рівно шість місяців з того дня, коли Литва офіційно повідомила Генерального секретаря ООН про вихід з Оттавської конвенції.

Міністерство оборони Литви раніше повідомило BNS, що після набуття чинності рішення про вихід з Оттавської конвенції Литва розпочне переговори про можливості придбання або виробництва протипіхотних мін.

Більшість країн Європейського Союзу є членами Оттавської конвенції, а Китай, Росія, Сполучені Штати, Індія та Пакистан до неї не приєдналися.

У березні міністри оборони Литви, Латвії, Естонії та Польщі у спільній заяві закликали свої країни вийти з угоди, пізніше до них приєдналася і Фінляндія.

Сейм Литви схвалив вихід з Оттавської конвенції у травні 2025 року.

На початку липня агентство Reuters повідомило, що Литва і Фінляндія планують наступного року розпочати виробництво протипіхотних мін для власних потреб і потреб України.