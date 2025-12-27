Литва офіційно вийшла з конвенції про заборону протипіхотних мін
Литва в суботу офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BNS.
27 грудня минуло рівно шість місяців з того дня, коли Литва офіційно повідомила Генерального секретаря ООН про вихід з Оттавської конвенції.
Міністерство оборони Литви раніше повідомило BNS, що після набуття чинності рішення про вихід з Оттавської конвенції Литва розпочне переговори про можливості придбання або виробництва протипіхотних мін.
Більшість країн Європейського Союзу є членами Оттавської конвенції, а Китай, Росія, Сполучені Штати, Індія та Пакистан до неї не приєдналися.
У березні міністри оборони Литви, Латвії, Естонії та Польщі у спільній заяві закликали свої країни вийти з угоди, пізніше до них приєдналася і Фінляндія.
Сейм Литви схвалив вихід з Оттавської конвенції у травні 2025 року.
На початку липня агентство Reuters повідомило, що Литва і Фінляндія планують наступного року розпочати виробництво протипіхотних мін для власних потреб і потреб України.