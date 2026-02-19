Туск: Польща зможе встановити протипіхотні міни за 48 годин у разі загрози

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вихід його країни із Оттавської конвенції означає, що вона зможе встановити протипіхотні міни вздовж свого східного кордону протягом 48 годин у разі виникнення загрози.

Про це він сказав під час пресконференції у четвер, 19 лютого, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Оскільки більшість європейських сусідів Росії, за винятком Норвегії, виходять з договору, що забороняє виробництво та використання протипіхотних мін, Польща планує розгорнути їх в рамках проєкт "Східний щит" для захисту своїх кордонів з Білоруссю та російським анклавом Калінінград.

"Ми завершуємо цей проєкт щодо мін, який має вирішальне значення для нашої безпеки, безпеки нашої території та кордонів", – заявив Туск.

Відтак він акцентував, що його країна зможе встановити протипіхотні міни вздовж свого східного кордону протягом 48 годин у разі виникнення загрози.

Польща розпочала процес виходу з Оттавської конвенції в серпні й офіційно вийде з договору після шестимісячного періоду виходу, який закінчується 20 лютого 2026 року.

Нагадаємо, 27 грудня набуло чинності рішення Латвії про вихід з Оттавської конвенції.

Цього ж дня з конвенції офіційно вийшла Литва.

У Фінляндії 10 січня офіційно набуло чинності рішення про вихід з Оттавської конвенції.