Набуло чинності рішення Латвії про вихід з Оттавської конвенції

У суботу набуває чинності рішення Латвії про вихід з Оттавської конвенції, яка забороняє використання, зберігання та виробництво протипіхотних мін.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

27 червня генеральному секретарю ООН було подано документ про вихід Латвії з Оттавської конвенції. Відповідно до конвенції рішення набирає чинності через шість місяців після подання документа, тобто 27 грудня.

Після цієї дати Латвія може використовувати, придбавати або виробляти протипіхотні міни. У латвійському Міністерстві оборони пояснили, що після набуття рішенням чинності відомство зможе організовувати відповідні закупівлі.

Оттавська конвенція була ухвалена в Осло 18 вересня 1997 року, але набула чинності в 1999 році. До неї приєдналися понад 160 країн світу.

Як повідомлялося, Сейм Латвії ухвалив закон про вихід країни з Оттавського договору 16 квітня. У травні за вихід з конвенції проголосував парламент Литви, в червні – парламенти Естонії та Фінляндії.

Разом із Латвією у суботу з Оттавської конвенції вийшла і Литва.