В Молдове задержали двух украинских пограничников, преследовавших беглеца

В Молдове сообщили о задержании двух украинских пограничников, которые незаконно пересекли границу страны, пытаясь поймать беглого украинца.

Об этом Пограничная полиция Молдовы сообщила 17 октября, пишет "Европейская правда".

Инцидент с пересечением границы произошел 15 октября около 15:00 вблизи села Голошница. Двое украинских пограничников, находившиеся на моторной лодке, проводили операцию по задержанию гражданина Украины.

На место прибыла патрульная группа реагирования Пограничной полиции Молдовы, которая задержала двух украинских пограничников. Их доставили в пограничный штаб для проведения предусмотренных законом процедур.

"Материалы дела переданы в прокуратуру, которая возбудила уголовное производство по факту незаконного пересечения государственной границы. Соответствующее преступление предусмотрено статьей 362 Уголовного кодекса Республики Молдова. В отношении обоих лиц были применены процедуры, предусмотренные действующим законодательством, с соблюдением полномочий ответственных учреждений", – говорится в сообщении молдавских пограничников.

Напомним, в ночь на 16 октября и утром в пятницу несколько беспилотников нарушили воздушное пространство Республики Молдова.

Министерство иностранных дел Молдовы осудило неоднократные нарушения воздушного пространства страны.