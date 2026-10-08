Из Японии в Германию экстрадировали российского хакера

В четверг Япония экстрадировала в Германию одного из предполагаемых лидеров российской хакерской группировки Qilin, которая вымогала сотни миллионов долларов.

Об этом сообщает DW, пишет "Европейская правда".

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Герберт Ройль заявил на пресс-конференции, что неназванный подозреваемый был арестован в Японии во время отпуска.

Группировка Qilin, которая, по мнению немецких властей, является одной из самых агрессивных киберпреступных организаций, с 2024 года вымогала около 2,9 млрд долларов у примерно 4 тысяч компаний и учреждений по всему миру.

Пострадали как минимум 30 компаний в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия.

Немецкая полиция проникла в группировку Qilin и в течение нескольких месяцев вела наблюдение за её членами.

Министр юстиции Северного Рейна-Вестфалии Бенджамин Лимбах сообщил, что платежи и транзакции с криптовалютой были отслежены до лиц, связанных с этой организацией.

Эту российскую группировку также обвиняют в атаке на британскую Национальную службу здравоохранения (NHS), в результате которой было сорвано более 10 тысяч приёмов у врачей.

В прошлом году акции японского пивоваренного концерна "Асахи" упали после того, как Qilin совершила кибератаку, нарушившую работу систем заказов и доставки компании.

Ранее датская разведка предупредила, что Россия усилит гибридные атаки в течение ближайших месяцев.

Кроме того, в связи с усилением гибридных атак России на Европу президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас планирует представить новую стратегию безопасности, которая должна дополнить статью 4 Договора НАТО.