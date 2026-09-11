Французская коммуна жалуется на шквал кибератак, вероятно из России

Небольшая французская коммуна в Бургундии жалуется, что всего за одну неделю подверглась сотням тысяч кибератак – в большинстве случаев похоже, что злоумышленники отправляют запросы из России.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Город Жуани и сообщество коммун Жовиньена всего за неделю подверглись почти 268 800 попыткам проникновения в их информационные системы, заявил мэр Николя Соре.

По его словам, попытки исходят примерно со 100 тысяч IP-адресов, "преимущественно российских".

"Надо называть вещи своими именами: это кибератака, исходящая с 97 376 адресов злоумышленников", – заявил мэр.

По его словам, большинство серверов злоумышленников (1039) выглядят как расположенные в России, меньшая часть – на Тайване и в Румынии.

Николя Соре заявил, что до сих пор атаки удавалось успешно выявить и заблокировать, никаких данных не похищено.

Ранее во Франции заявили о масштабной кибератаке на ассоциацию мэров с кражей данных.

В Швейцарии осудили украинского хакера за соучастие в атаках с использованием вирусов-вымогателей.