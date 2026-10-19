Правительство Франции вводит комендантский час на фоне масштабных протестов

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню обратился к главам департаментов и регионов с просьбой ввести "частичный и очень локализованный" комендантский час на фоне масштабных протестов, переросших в столкновения, мародерство и вандализм.

Об этом он заявил после кризисного совещания в Министерстве внутренних дел, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

После межведомственного кризисного совещания, созванного после двух ночей насильственных протестов, глава французского правительства объявил о ряде мер по преодолению последствий беспорядков и поддержанию порядка.

Лекорню объявил, что обратился к префектам с просьбой "ввести ряд комендантских часов" в понедельник вечером, которые будут "частичными" и "локализованными", чтобы защитить, в частности, бизнес.

Карту комендантских часов должны обнародовать в понедельник днем после обсуждения с мэрами.

"В городских центрах наблюдается очень локализованный беспорядок", – прокомментировал премьер-министр.

Лекорню предположил, что правительство может ввести чрезвычайное положение, "если это будет целесообразно", но пока комендантский час "представляется более уместным".

Он также анонсировал масштабную судебную операцию по привлечению к ответственности виновных в насилии и грабежах.

"Французы и француженки должны понять, как эти беспорядки организовывались совершенно по-новому: днем – ультралевыми силами, а вечером – общей преступностью", – добавил Лекорню.

Кроме того, во французском правительстве объявили о выплатах пособий по частичной безработице предприятиям, пострадавшим от повреждений и грабежей. Выплаты начнутся со вторника.

Также будет выделен специальный фонд поддержки для всех предприятий, пострадавших во время протестов.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что на выходных будет увеличена численность полиции и жандармерии.

Он добавил, что в настоящее время продолжается "обсуждение" "доктрины поддержания общественного порядка, управления массовыми беспорядками и городским насилием".

Напомним, в Париже вторую ночь подряд продолжались грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Вечером 18 октября президент Франции Эммануэль Макрон обратился к согражданам и обвинил ультралевых в поддержке насилия во время протестов.

Представители движения "Жёлтые жилеты", которые в течение нескольких месяцев проводили акции протеста во время первого срока президентства Эмманюэля Макрона, призвали к проведению второго раунда массовых демонстраций в субботу, 24 октября.