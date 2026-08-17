В Латвии ко Дню независимости Украины запускают сбор средств на реабилитацию раненых военных

В Латвии запускают кампанию по сбору средств в поддержку реабилитации раненых украинских военных, приуроченную ко Дню независимости Украины.

Об этом сообщает латвийский общественный вещатель LSM, пишет "Европейская правда".

Сбор средств на реабилитацию раненых украинских военных "Думаем и работаем вместе с Украиной" организует LSM в сотрудничестве с "Ziedot.lv" и посольством Украины. Амбассадором кампании стала журналистка LSM Одита Кенберга.

Сбор продлится с 17 августа до 13 сентября.

"Сообщая о событиях с фронта в Украине, я на себе ощутила ужасы войны… Мы должны помогать Украине, потому что украинцы сейчас борются не только за свободу своей страны, но и за безопасность всех нас – за безопасную Европу и безопасную Латвию", – отметила Одита Кенберга.

Перечислить свой взнос можно на портале "Ziedot.lv" или позвонив по номеру 90204113, что будет стоить 5 евро.

LSM и "Ziedot.lv" с 2022 года уже неоднократно организовывали сбор средств в поддержку Украины, за всё время собрав более 2 млн евро. В 2026 году в дни, приуроченные к годовщине полномасштабного вторжения, было собрано более 745 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Латвия начнет в два раза чаще принимать на лечение раненых украинских военных.

В Польше общественные инициативы запускают программу реабилитации для демобилизованных украинских ветеранов, в рамках которой небольшие группы будут приезжать в городок на севере страны.