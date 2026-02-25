В Литве благотворительная кампания собрала 4 млн в поддержку Украины

Благотворительная кампания в поддержку Украины Radarom! собрала 4 млн евро: средства будут использованы для приобретения робототехнических систем обороны и медицинской эвакуации.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Организаторы заявили, что окончательная сумма, как ожидается, увеличится, поскольку в ближайшие дни будут добавлены корпоративные пожертвования и средства, собранные через аукционы.

Эта кампания призвала к пожертвованиям, чтобы обеспечить украинские войска передовыми технологиями, предназначенными для защиты их жизни.

Средства будут использованы для приобретения робототехнических систем обороны и медицинской эвакуации, предназначенных для защиты солдат, обороняющих передовую.

"Война меняется, она движется в технологическом направлении – мы это четко видим. Когда мы получаем запросы, мы видим, что война приобретает различные формы", – сказал Йонас Оман, соучредитель литовской организации поддержки Blue/Yellow.

Напомним, в январе в Литве завершили другой проект Radarom!, по итогам которого бойцам передали дроны и сопутствующее оборудование на сумму почти 6 млн евро.

В сентябре сообщалось, что благотворительная кампания в поддержку Украины Dronaton, инициированная неправительственной организацией Blue/Yellow, собрала 1 млн евро на дроны.

А 22 июля писали, что литовская кампания Radarom! приобрела для украинских Сил обороны более двух тысяч дронов.