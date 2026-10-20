Министр юстиции Франции призывает к "чрезвычайно суровым" приговорам для мародеров

Министр юстиции Франции Жеральд Дарманен предупредил, что "владельцы магазинов и жители возьмут правосудие в свои руки", если приговоры для мародеров будут недостаточно суровыми.

Заявление французского министра приводит TF1, сообщает "Европейская правда".

Во время поездки в Лилль Дарманен сообщил, что на момент его выступления 149 человек находятся под предварительным заключением или арестованы по ордеру по подозрению в мародерстве.

"Если мы не примем столь чрезвычайно строгие уголовные меры, то жители будут вершить правосудие самостоятельно. Задача правосудия – вершить правосудие во имя Республики, французского народа, и не допускать мысли, что правосудие нужно вершить самостоятельно", – заявил министр.

Он подчеркнул, что "правосудие чрезвычайно строго, ведь те, кто совершает такие действия, предают Францию, экономическую жизнь предпринимателя, имидж города и страны".

Напомним, в Париже две ночи подряд происходили грабежи и мародерство на фоне протестов 17 октября против роста цен и других социальных и экономических проблем в стране. Число задержанных по стране в результате масштабных протестов превысило 2 тысячи человек.

Правительство Франции ввело комендантский час на фоне масштабных протестов.

Подробнее об этом читайте в статье: Школьники, "желтые жилеты", ультралевые. Кто стоит за массовыми протестами во Франции.