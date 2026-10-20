Міністр юстиції Франції закликає до "надзвичайно суворих" вироків для мародерів

Міністр юстиції Франції Жеральд Дарманен попередив, що "власники магазинів і мешканці візьмуть правосуддя у свої руки", якщо вироки для мародерів будуть недостатньо суворими.

Заяву французького міністра наводить TF1, повідомляє "Європейська правда".

Під час поїздки до Лілля Дарманен повідомив, що на момент його виступу 149 осіб перебувають під попереднім ув’язненням або заарештовані за ордером за підозрою у мародерстві.

"Якщо ми не матимемо такої надзвичайно суворої кримінальної відповіді, то мешканці будуть вершити правосуддя самостійно. Завдання правосуддя – вершити правосуддя в ім’я Республіки, французького народу, і не допускати думки, що правосуддя треба вершити самостійно", – заявив міністр.

Він наголосив, що "правосуддя є надзвичайно суворим, адже ті, хто вчиняє такі дії, зраджують Францію, економічне життя підприємця, імідж міста та країни".

Нагадаємо, у Парижі дві ночі поспіль тривали грабежі та мародерства на тлі протестів 17 жовтня проти зростання цін та інших соціальних та економічних проблем у країні. Кількість затриманих по країні внаслідок масштабних протестів сягнула понад 2 тисяч людей.

Уряд Франції запровадив комендантську годину на тлі масштабних протестів.

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