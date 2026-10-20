Зеленский начал встречу с Уиткоффом в Осло
Новости — Вторник, 20 октября 2026, 17:24 —
Президент Украины Владимир Зеленский проводит встречу со спецпредставителем президента США Трампа Стивом Уиткоффом в Осло.
Об этом сообщает VG, передает "Европейская правда".
В частности, издание публикует фотографию, на которой Зеленский и Уиткофф обнимаются.
Рядом с ними также находятся премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб.
Зеленский прибыл в Осло во вторник для переговоров с норвежскими официальными лицами, а также для проведения переговоров со спецпредставителями президента США и европейцами с целью завершения войны.
Ранее во вторник спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прибыл в Норвегию для переговоров о прекращении российско-украинской войны. Его коллега Джаред Кушнер будет участвовать удаленно, зять президента Трампа заболел гриппом.
В ходе визита в Осло Зеленский также посетил аудиенцию у норвежского короля Хокона VIII.